Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Política
publicidade
POLÍTICA

Nikolas Ferreira: com Flávio ganhando, esquerda vai contestar e alegar interferência americana

Escrito por Julia Maciel (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) afirmou neste domingo, em publicação na rede social X, que adversários políticos de esquerda deverão questionar o resultado do pleito em caso de vitória do senador e candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL).

Na postagem, o parlamentar declarou que o questionamento das urnas seria fundamentado em alegações de ingerência estrangeira. "Flávio ganhando, a esquerda vai alegar interferência americana e contestar a eleição", escreveu.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
eleições 2026 Nikolas Ferreira VOTAÇÃO
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV