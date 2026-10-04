Nikolas Ferreira: com Flávio ganhando, esquerda vai contestar e alegar interferência americana
Escrito por Julia Maciel (via Agência Estado)
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O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) afirmou neste domingo, em publicação na rede social X, que adversários políticos de esquerda deverão questionar o resultado do pleito em caso de vitória do senador e candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL).
Na postagem, o parlamentar declarou que o questionamento das urnas seria fundamentado em alegações de ingerência estrangeira. "Flávio ganhando, a esquerda vai alegar interferência americana e contestar a eleição", escreveu.
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