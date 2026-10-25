Nikolas afirma qUe no caso da direita perder, único prejudicado é Flávio

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) afirmou que a prorrogação da votação da eleição deste domingo, 25, só tende a beneficiar "o time que está perdendo" e que o candidato Flávio Bolsonaro (PL) é o único prejudicado.

A jornalistas, Nikolas disse que o "lado" de Flávio pediu a prorrogação da votação após o PT ter reivindicado a prorrogação na Bahia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"Ah,o PL também pediu a prorrogação. Por que pediu a prorrogação? Com o argumento de que estava acontecendo um problema em Salvador, na Bahia, coincidentemente o reduto do PT, dizendo que os ônibus estavam travados", disse.

Nikolas continuou: "A partir disso, o PT pediu para prorrogar em algumas cidades da Bahia, daí obviamente o nosso lado falou: opa, se vai prorrogar em um local, prorroga para o Brasil inteiro".

Nikolas acusou o ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), de "tumultuar" a eleição e indicou que o campo de Flávio pode contestar o resultado se o vitorioso for Lula (PT).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"No caso hipotético de a direita perder, saibam que os únicos que foram prejudicados com isso chamam-se Flávio Bolsonaro e a direita do Brasil", disse.

Perguntado sobre eventual contestação em caso de derrota de Flávio, respondeu: "Se o PL perder, uai, você tem alguma dúvida? Quem estava na frente das pesquisas? Quer dizer então que o Datafolha errou, agora?".