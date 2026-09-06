Nas redes, Augusto Cury critica polarização e defende políticas da esquerda e direita

O candidato à presidência da República pelo Avante, o escritor Augusto Cury, defendeu neste domingo, 6, adotar políticas tanto da direita quanto da esquerda em seu governo, caso seja eleito. "Nós temos que ter o melhor da direita na nossa mente e o melhor da esquerda no coração", disse, em postagem no Instagram.

A postagem foi feita em mensagem de agradecimento ao grupo de apoiadores. Nela, o candidato afirma que o "Brasil está cansado dessa polarização insana". "Vocês sabem que nós temos que ter o melhor da direita na nossa mente e o melhor da esquerda no coração. Temos que ter um Estado enxuto, empreendedorismo e meritocracia, menos impostos aqui apontando para a mente no vídeo, mas o coração tem que cuidar das pessoas que sofrem que precisam ser abraçadas, feminicídio e escola pública que está desabando", afirmou. O candidato pediu união para pacificar o País.

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Há uma semana, o candidato chamou atenção por disparar nas pesquisas de intenção de voto, chegando a ocupar o terceiro lugar na disputa presidencial. A pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 3, mostrou que o escritor aparece com 8% de intenções de voto. Diante dos resultados nas pesquisas, o candidato passou a ser alvo dos adversários na disputa.