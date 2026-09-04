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Nas eleições, não fiquem em dúvida, votem em quem representa os interesses de vocês, diz Lula

Escrito por Gabriel de Sousa e Gabriel Hirabahasi (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta-feira, 4, que os brasileiros devem escolher quem representa os interesses deles no dia das eleições. Segundo o presidente, o candidato de cada um deve ser um espelho dos desejos do cidadão para o País.

"Quando chegar no dia das eleições, não fiquem com dúvida sobre o candidato. O candidato deve ser você. Ao invés de você votar em alguém, vote em você. Pense no que você quer no Brasil. Quando você tiver que votar, você coloca o voto em uma pessoa que você acha que vai fazer aquilo que você quer que seja feito", declarou o presidente, em uma agenda em Crato (CE).

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O presidente está na região do Cariri em visita às obras do Cinturão das Águas do Ceará, que faz parte da Transposição do Rio São Francisco. Após a visita ele participa de uma caminhada para tentar impulsionar a campanha de Elmano, em Juazeiro do Norte.

Ao falar sobre a obra, Lula disse que ela deveria ter sido entregue ainda no governo da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), mas que isso não foi possível. O presidente prometeu que ela será finalizada ainda na gestão dele.

"Era para ter acabado ainda no governo da Dilma, não acabou, como a Transnordestina que era para ter acabado em 2012, mas não acabou. Pois ela vai acabar no nosso governo e vai ser construída no nosso governo", afirmou.

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