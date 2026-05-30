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Não temos controle sobre preço dos combustíveis porque BR Distribuidora foi vendida, diz Lula

Escrito por Gabriela de Cunha e João Caires (via Agência Estado)
Publicado em 30.05.2026, 14:53:00 Editado em 30.05.2026, 14:59:08
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a fazer críticas à privatização da BR Distribuidora. Ao abordar os efeitos da guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã, Lula destacou que o Brasil foi um dos primeiros países no mundo a adotar medidas para amenizar os efeitos da volatilidade dos preços internacionais do petróleo. No entanto, ressaltou que o País "hoje não tem controle sobre o preço dos combustíveis".

"O que o povo brasileiro ganhou com a privatização da BR Distribuidora? Com a venda da Liquigás? Hoje não temos controle. Não temos uma distribuidora para controlar os preços", disse durante o lançamento do streaming Tela Brasil, no Rio de Janeiro.

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Lula ainda criticou tentativas de privatização da Petrobras em governos anteriores ao seu. "Eu sempre acho que a Petrobras é do Estado brasileiro, mas quantas pessoas tentaram privatizar?", complementou.

Na cultura, o presidente fez um paralelo para defender que o setor não siga o mesmo caminho. Lula destacou que "depois do golpe da Dilma" não foi criado nenhum Ponto de Cultura no País. "Nós criamos 4 mil Pontos. No governo deles, não foi criado nenhum. Agora o País tem 16 mil Pontos de Cultura", finalizou.

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LULA/TELA BRASIL/LANÇAMENTO/COMBUSTÍVEL/BR DISTRIBUIDORA
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