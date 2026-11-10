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Não tem perspectiva de mudança no relatório do PL dos mercados digitais, diz Aliel Machado

Escrito por Gabriel Máximo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O deputado Aliel Machado (PV-PR), relator do projeto de regulação econômica dos mercados digitais, afirmou nesta terça-feira, 10, que, por ora, não pretende fazer alterações em seu parecer, mas afirmou que conversará com as bancadas dos partidos nesta semana para viabilizar a votação do texto na próxima terça-feira, 17.

"Esse debate está acontecendo há bastante tempo. O texto está disponível desde julho. O relatório é aquele e não tem perspectiva de mudança, porque não vieram contribuições capazes de nos convencer de que poderia ter alguma mudança. O presidente Lula externou, já desde o dia da sua vitória, a importância de trabalhar esse assunto. Mas é importante separar aqui que nós não estamos tratando de conteúdo. Não existe uma vírgula no projeto que trate de conteúdo. O projeto trata de regulamentação econômica", destacou.

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Segundo Aliel, "existem atores políticos patrocinando" mentiras contra seu relatório, como o senador eleito Deltan Dallagnol (Novo-PR).

"Isso atrapalha o debate do Brasil. Não é um equívoco, é mentira. E essas ações, eu não vejo outra visão a não ser defender interesse econômico de empresas estrangeiras", disse.

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