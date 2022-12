Não será admitida manifestação contrária à posse na área central de Brasília

Lavínia Kaucz e Iander Porcella (via Agência Estado)

O secretário de Segurança do Distrito Federal, Júlio Danilo, alertou nesta quinta-feira, 29, em entrevista coletiva à imprensa, que, no dia da posse do presidente eleito da República, Luiz Inácio Lula da Silva, no dia 1º de janeiro, "não será permitida manifestação política, contrária à posse, na área central de Brasília".

De acordo com o secretário, para evitar conflitos ou confrontos, uma área longe do centro será destinada às pessoas que quiseram se manifestar contra a posse do novo presidente.

Ele também destacou que carros de som não previstos para a posse também não serão permitidos.

Comprometimento das polícias

Na entrevista coletiva sobre o esquema de segurança montado para a posse, o superintendente regional da Polícia Federal do Distrito Federal em exercício, Marlon Cajado, disse que a Polícia Federal ficará "mais voltada à proteção das autoridades" na posse e que a instituição empregou cerca de mil policiais no esquema.

O delegado-geral da Polícia Civil do DF, Robson Cândido, acrescentou que a corporação terá 300 policiais a mais auxiliando na segurança e o comandante da Polícia Militar local, Fábio Augusto, também destacou que todo o efetivo será empregado no dia.

O representante da Polícia Rodoviária Federal disse que aumentou o efetivo, em relação à última posse, de 20 para 30 equipes.

O Corpo de Bombeiros também destacou estar preparado para eventuais ocorrências.