Não são apenas ministros do STF que estão com medo; Lula e Flávio também estão, diz Caiado

O candidato à Presidência Ronaldo Caiado (PSD) afirmou nesta segunda-feira, 21, que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) também estariam "com medo", ao relacionar a ausência dos dois do debate do Flow a questionamentos que, segundo ele, ambos evitariam responder.

"Não são só os membros do Supremo que estão com medo. Pelo contrário, você tem também o Flávio e o Lula com medo de vir a debate. Os dois estão vivendo a mesma situação", declarou.

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Caiado afirmou que Lula e Flávio não teriam "coragem de vir" ao encontro e disse que ambos teriam dificuldades para explicar situações nas quais estariam envolvidos.

Ao tratar do Supremo Tribunal Federal, Caiado disse que pretende indicar mulheres para as quatro vagas que, segundo ele, teria oportunidade de preencher caso eleito. Também voltou a citar Raquel Dodge, ex-procuradora-geral da República, como referência para o perfil de uma primeira indicação.

O candidato defendeu ainda mudanças nas regras para escolha de ministros do STF. Entre as propostas mencionadas, citou idade mínima de 60 anos, análise prévia da vida pregressa do indicado e mandato com duração determinada.