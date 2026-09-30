'Não quero um país em que as pessoas dependam do Bolsa Família', diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse, nesta quarta-feira, 25, que não quer um País que tenha pessoas dependentes do Bolsa Família, mas que o Brasil seja uma nação desenvolvida. Ele frisou, porém, que, enquanto houver pessoas que precisam, haverá Bolsa Família.

"Eu não quero um País em que as pessoas dependam de um Bolsa Família. Quero um País em que as pessoas tenham um bom emprego de qualidade e não precisem do Bolsa Família. Agora, enquanto elas não conquistarem, vai ter um Bolsa Família", disse Lula durante entrevista com influenciadores de esquerda exibida pelo canal do YouTube Cosmo Política.

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Ele reforçou que quer que o Brasil se transforme em uma nação de "bem-estar social elevado" e que todos os trabalhadores "ganhem decentemente".