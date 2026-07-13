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Não queremos guerra, mas queremos Brasil altamente preparado para defender soberania, diz Lula

Escrito por Gabriel de Sousa (via Agência Estado)
Publicado em 13.07.2026, 15:52:00 Editado em 13.07.2026, 15:59:21
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta segunda-feira, 13, que o Brasil deve estar altamente preparado caso enfrente um conflito bélico no futuro. Apesar disso, Lula disse que o País é um defensor da paz. A fala dele foi feita durante visita ao Instituto de Aeronáutica e Espaço (IAE), em São José dos Campos (SP).

"Nós não queremos guerra, mas nós queremos um País altamente preparado para defender a sua soberania", declarou o presidente.

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O presidente disse também que constatou a fragilidade do Brasil na indústria de defesa ainda no primeiro mandato e que, durante as gestões petistas, foram feitos investimentos altos em tecnologia militar e aeroespacial.

Durante a visita a São José dos Campos, o presidente conheceu o projeto do IAE de produção da primeira turbina de avião movida a etanol. O Brasil se tornou o sexto país do mundo a produzir o equipamento, o que, para Lula, "é grande coisa."

Ele ainda fez uma crítica velada aos Estados Unidos, ao dizer que o país "roubou" a primazia da invenção do avião de Santos Dumont. Para os americanos, os responsáveis pela criação são os irmãos Wilber e Orville Wright.

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Lula ainda falou sobre a mega reunião realizada no Palácio do Planalto na manhã da sexta-feira, 10, sobre minerais críticos. De acordo com o petista, todos os países interessados na exploração terão de elaborar os processos necessários dentro do Brasil.

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