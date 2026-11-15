Não queremos fazer de impeachment de ministros do STF monotema, diz Rogério Marinho na TV

O líder da Oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN), disse que, caso seja eleito presidente da Casa em 2027, não transformará o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) no único tema de sua gestão.

"É evidente que, cumprindo a Constituição, nós não queremos fazer disso um monotema, ou seja, caso sejamos presidente do Congresso Nacional, são dois anos de muitos desafios", declarou em entrevista ao programa Canal Livre, da Band, que será transmitida na noite deste domingo, 15.

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Marinho defendeu ainda uma reforma do Judiciário com participação do presidente do STF nas discussões.

"Não iremos fazer uma intervenção. Nós vamos buscar a interlocução institucional com o presidente do Supremo Tribunal Federal, convidá-lo para participar conosco, juntamente com a OAB e com outras instituições da sociedade civil organizada, de uma comissão. Mas não uma comissão para discutir de forma indefinida. Com prazo determinado de 60 dias, porque tem muito acúmulo de discussão já feita em diversas instâncias, para que ao fim e ao cabo nós possamos materializar uma proposta", detalhou.