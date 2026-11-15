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Não podemos permitir que diferenças nos impeçam de trabalhar pelo Brasil, diz Motta sobre 15/11

Escrito por Gabriel Máximo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Em um vídeo publicado nas redes sociais neste domingo, 15, em alusão ao feriado da Proclamação da República, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), defendeu o diálogo e o respeito entre os Poderes e disse que as diferenças não podem impedir o trabalho pelo Brasil.

"Há 137 anos, aprendemos que a democracia se fortalece com instituições sólidas, respeito entre os poderes e diálogo. Pensar diferente faz parte da democracia. O que não podemos é permitir que nossas diferenças nos impeçam de trabalhar pelo Brasil", declarou.

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Motta afirmou ainda ser necessário "ouvir, respeitar opiniões e construir caminhos que atendam ao interesse da população". "Porque, acima de qualquer divergência, existe algo que deve nos unir, o compromisso com o Brasil. Neste 15 de novembro, reafirmamos esse compromisso com diálogo, equilíbrio e respeito à democracia", finalizou.

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