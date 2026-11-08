Não há nome que seja capaz de substituir Lula; sucessor terá que ser o PT, diz Edinho

O presidente do PT, Edinho Silva, avalia que não há um nome à altura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no cenário político, o que inviabiliza qualquer discussão sobre uma única figura para suceder-lhe a partir de 2030.

"Quem cria o PT é o Lula. Se existimos, devemos ao Lula. Lula é o maior líder do mundo democrático hoje (...) É um patrimônio do Brasil, do mundo democrático e do PT. O que temos que entender é que o sucessor do Lula não é um nome, porque não tem nenhuma liderança dentro do PT que seja capaz de substituí-lo. O sucessor tem que ser o PT, um partido forte, organizado e um projeto coletivo, que dialogue com a sociedade brasileira. E aí esse nome vai aparecer", disse em entrevista ao programa "Canal Livre", da Band."Ou o PT é um partido forte, organizado, um projeto coletivo, ou não vamos conseguir oferecer nenhum nome para debate na sociedade e com aliados. Não há esse nome que vá emergir naturalmente", completou.

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Edinho disse que Lula deve "começar a montar seu governo" assim que voltar da viagem à Turquia e às Filipinas. O presidente embarca nesta segunda-feira, 9, para a viagem. "Lula nos pediu para começar o processo de enxergar o que pode ser o próximo governo dele. É um governo de coalizão, que valorize nossos aliados históricos, mas que também enxergue o campo democrático que pode construir uma agenda para o Brasil", disse.

Ele disse que o presidente Lula tem tido reuniões com economistas e deve conversar com outros nas próximas semanas. Reforçou que o próximo ministro da Fazenda será alguém "em sintonia com esses desafios colocados para o Brasil". "Não tem ninguém que defenda mais responsabilidade orçamentária do que ele Lula. Ele não vai ser inconsequente, irresponsável, porque ele nunca foi."