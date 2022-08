'Não foi entrevista profissional, foi interrogatório', diz Eduardo Bolsonaro

Redação (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O deputado federal e filho do presidente Jair Bolsonaro (PL), Eduardo Bolsonaro (PL-SP), fez uma publicação no Twitter nesta terça-feira, 23, para criticar a entrevista do chefe do Executivo e candidato à reeleição ao Jornal Nacional, na noite desta segunda-feira, dia 22. "Globo fez o que qualquer esquerdista faria: pressionou o presidente, cortou sua fala quando desenvolvia raciocínios. Não foi uma entrevista profissional a um presidente, foi um interrogatório", disse o parlamentar.