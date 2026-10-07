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Não adianta Moraes se pintar de verde e amarelo, impeachment é prioridade, diz Magno Malta

Escrito por Naomi Matsui e João Caires (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O senador Magno Malta (PL-ES) afirmou nesta quarta-feira, 7, que possíveis "acenos" do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes ao bolsonarismo não retirarão o impeachment da lista de prioridades da direita para 2027.

"A gente sabe quem ele é. Não adianta se pintar de verde e amarelo agora e tentar botar um rosário na mão e uma Bíblia na outra mão. Nós o conhecemos", declarou Malta a jornalistas, após encontro de Flávio Bolsonaro (PL) com parlamentares do PL.

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Moraes autorizou a progressão para o regime semiaberto de Débora Rodrigues dos Santos, conhecida como "Débora do Batom".

Conhecido pelo perfil radical, Malta disse que a direita atuará, a partir do ano que vem, como um "pitbull". "O Senado hoje tem pitbull à vontade, sem vacina, e que vai cumprir o papel. Fizeram campanha assim. A Câmara dos Deputados também. Hoje nós temos uma maioria absoluta para poder fazer o reequilíbrio dos Poderes no Brasil e trazer a democracia de volta", declarou.

Segundo o senador, o PL também priorizará uma anistia para os condenados pelos atos de 8 de Janeiro. "Nós não esquecemos, nós do Senado. Não tem acordão, tem impeachment mesmo. E também não queremos fazer anistia, queremos anular todo esse processo. E temos maioria para isso. Vamos fazer", falou.

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STF/CRIS/MORAES/PL/MAGNO MALTA/IMPEACHMENT
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