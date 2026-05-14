'Não adianta digitalizar processo burro', diz presidente do Prodam sobre governo digital

A digitalização tem transformado o acesso dos cidadãos aos serviços públicos. As novas tecnologias que desburocratizam a máquina do Estado foram debatidas por especialistas no São Paulo Innovation Week (SPIW), o maior festival global de tecnologia e inovação, realizado pelo Estadão em parceria com a Base Eventos no Pacaembu e na Faap.

A conferência Governo Digital - GOV.BR teve como painelistas Francisco Forbes, presidente do Prodam e curador do SPIW, Gileno Barreto, presidente do Prodesp, e Débora Bortolasi, vice-presidente de B2B da Vivo. O painel integrou a trilha Sociedade 5.0 do festival, na conferência de Smart Cities. A conversa foi mediada por André Tomiatto, chefe de gabinete do Prodam.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O Prodam é a autarquia de inovação e tecnologia da informação da Prefeitura de São Paulo, e o Prodesp, seu congênere a nível estadual.

Durante o painel, Forbes destacou o uso do sistema SEI na Prefeitura da capital paulista. A ferramenta faz a gestão ganhar em segurança, eficiência e rastreabilidade, avaliou Forbes.

Para o gestor do Prodam, a inovação no serviço público deve andar em conjunto com a racionalização da administração. "Não adianta digitalizar processo burro", disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O presidente do Prodesp, Gileno Barreto, definiu a transformação digital do Estado de São Paulo nos últimos anos como um "banho de loja". Segundo Barreto, a digitalização tem avançado no atendimento aos paulistas pelo Poupatempo.

O gestor destacou a parceria entre Prodam e Prodesp na criação de soluções para o serviço público. Por outro lado, chamou a atenção para um alto contingente de processos das empresas públicas que ainda não foram digitalizados. "Ficaram muito tempo paradas. São empresas de tecnologia que operam no papel", disse.

Sobre o São Paulo Innovation Week

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O São Paulo Innovation Week (SPIW), maior festival global de tecnologia e inovação, é realizado pelo Estadão em parceria com a Base Eventos, no Pacaembu e na Faap até sexta-feira, 15. Entre os mais de 2 mil palestrantes convidados para os três dias do evento, estão especialistas brasileiros e estrangeiros em áreas como ciência, saúde, educação, agronegócio, finanças, mobilidade, geopolítica, esportes, sustentabilidade, arte, música e filosofia, entre muitas outras.