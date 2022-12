'Nada justifica tentativa de ato terrorista', diz Bolsonaro em live

Da Redação

Bolsonaro criticou o ato terrorista ocorrido em 24 de dezembro

O atual presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), realizou, provavelmente, seu último pronunciamento nesta sexta-feira (30), através de uma live, onde rechaçou a tentativa de explosão de uma bomba próximo ao aeroporto de Brasília, em 24 de dezembro.

Segundo o político, o episódio foi uma "tentativa de ato terrorista" e "nada justifica" o fato. O responsável por deixar o explosivo dentro de uma caixa apoiada em um caminhão de combustíveis, George Washington de Oliveira, está preso.

De acordo com as informações da Polícia Civil do Distrito Federal, o empresário George pretendia colocar o artefato perto de um poste, para interromper a distribuição de energia em Brasília. No entanto, mudou de ideia e decidiu pôr o explosivo no caminhão, que estava carregado com querosene.

O objeto foi identificado por uma equipe de vigilância do aeroporto, que acionou a Polícia Militar. Durante a operação, os militares confirmaram que era um explosivo.



"Nada justifica, aqui em Brasília, essa tentativa de um ato terrorista, na região do aeroporto", afirmou Bolsonaro.

O presidente disse haver uma polarização política quanto à repercussão de atos violentos por parte de apoiadores dele que são contrários ao resultado da eleição. "Hoje em dia, se uma pessoa comete um deslize, um crime, ou faz algo reprovável pela sociedade ou pelas leis, é bolsonarista", questionou Bolsonaro.

Segundo Bolsonaro, a live desta sexta tem o objetivo de prestar contas do governo e abordar o atual panorama político brasileiro. Ele declarou que essa seria a última transmissão do ano e, portanto, como presidente da República.

Com informações do R7.

