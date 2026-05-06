Na visita a Washington, vamos tratar com Trump de maneira construtiva, afirma Durigan

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse nesta quarta-feira (6) que a expectativa para a viagem aos EUA e encontro com Donald Trump é a melhor possível. Segundo ele, a ideia é tratar com o norte-americano de maneira construtiva. Ele participa do programa Bom dia, ministro, da EBC, uma empresa pública controlada pelo governo federal.

"O debate brasileiro no mundo é muito respeitoso e o Brasil muito respeitado. Então, a gente agora está se preparando para essa visita lá em Washington, para tratar com o presidente Trump e com a equipe dele, sempre de maneira muito construtiva", afirmou.

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Na pauta, de acordo com o ministro, estão a cooperação entre Brasil e EUA contra o crime organizado e sobre tarifas comerciais impostas pelos norte-americanos aos produtos brasileiros.

"Aumentar essa cooperação para combater o crime organizado está na nossa pauta. Tratar das questões envolvendo tarifa e comércio bilateral está na nossa pauta", completou.