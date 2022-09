Na véspera do 7 de setembro, campanha de Lula diz na TV que bandeira é do povo

Eduardo Gayer (via Agência Estado)

Em uma espécie de vacina ao 7 de setembro, a ser capitalizado politicamente nesta quarta, 7, pelo presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL), a campanha de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Presidência divulgou nesta terça, 6, nova peça publicitária para defender que a Bandeira Nacional é do povo brasileiro, e não de um grupo político. O vídeo circula nas redes sociais e foi exibido há pouco na cadeia nacional de rádio e televisão, durante o horário eleitoral gratuito.

Bolsonaristas planejam para amanhã grandes manifestações pelo País para mostrar apoio ao chefe do Executivo, que desde o início do governo faz uso dos símbolos nacionais e do verde-amarelo em sua estratégia de marketing, iniciativa mantida nessas eleições. Pelas ruas de Brasília, desde hoje é possível ver apoiadores trajando camisetas com a inscrição "Brasil acima de tudo, Deus acima de todos", slogan de Bolsonaro na campanha vitoriosa de 2018, e outdoors com convocações para o 7 de setembro. No ano passado, as comemorações do Dia da Independência foram marcadas pela ofensiva de Bolsonaro sobre as instituições democráticas.

No vídeo divulgado nesta terça-feira, Lula lembra que o Brasil completa 200 anos de independência. "O 7 de setembro é para ser comemorado com alegria e união por todos os brasileiros. Infelizmente, não é o que acontece hoje. Esse governo abandonou o povo e vem destruindo o País. Eles usam nossa bandeira para mentir, pregar o ódio e incentivar a venda de armas. Eles ameaçam a nossa soberania, soberania é a defesa do nosso território e nossas riquezas, é respeito à democracia", afirma o ex-presidente, com o número do PT na urna grafado em verde e amarelo, e não em vermelho, como normalmente.

Ao longo da peça, populares são destacados para dizer que a bandeira nacional não pode ser usada para destilar ódio. "Vamos trazer a bandeira para nós e mostrar para esse desgoverno que a bandeira é o povo brasileiro", afirma um entrevistado.

Considerado o elo da chapa com o centro político, o candidato a vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) também participa do vídeo e diz que na campanha de Lula há lugar para todos os democratas. "Os verdadeiros patriotas desse País. Vamos juntos, eu, você e o Lula. Verás que um filho teu não foge à luta", afirma, em citação a verso do hino nacional.

A locutora contratada pelo PT defende logo na abertura que a bandeira é "nossa pátria". "Não é de quem propaga ódio e quer armar o povo. Nem de racistas, preconceituosos. O verde e amarelo pertence a todas as cores deste país. É das mães e pais que trabalham em busca do mesmo sonho, dar vida melhor às famílias", afirma, ao som instrumental do Hino Nacional ao fundo. "A nossa bandeira é pátria, mãe gentil. Ela é minha, é sua, ela é esperança e vai voltar a tremular no alto, no mundo, enchendo de orgulho o seu único dono: o povo brasileiro", segue.