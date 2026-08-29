Na TV, Lula fala em País destruído após Bolsonaro; Flávio traça perfil próprio

No primeiro dia do horário eleitoral gratuito na televisão, a campanha de Luiz Inácio Lula da Silva falou hoje de "país destruído" após o governo de Jair Bolsonaro (2019-2022) e lançou o bordão de que o Brasil "está pronto para muito mais". A propaganda busca ainda vender o que seriam trunfos do atual mandato presidencial: menor taxa de desemprego da série histórica ou operações contra o crime organizado, por exemplo. É repetido o discurso de que será necessário "fazer muito mais".

Já a campanha de Flávio Bolsonaro na televisão e no rádio menciona Lula, diretamente, apenas no começo. "Ele vai culpar os outros e vai dizer que tudo melhorou. Vai ter muita cena bonita", declarou o candidato pelo Partido Liberal (PL). Fora isso, não há outra menção direta ao atual presidente. A maior parte do período disponível na TV é de apelo ao público feminino. Há ainda a tentativa de traçar um perfil pessoal do senador. A "formação cristã", a formação acadêmica e passagens pelo Congresso são retratados. Na propaganda de TV o ex-presidente Jair Bolsonaro é mencionado brevemente.

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Na campanha de Lula, diferente da propaganda no rádio, os primeiros minutos fazem menções ao pedido de dinheiro feito por Flávio ao banqueiro preso Daniel Vorcaro, do Master, para financiar o filme "Dark Horse", sobre Jair Bolsonaro. O caso está sob investigação. Também são citadas as investigações sobre o senador, como o caso das 'rachadinhas', em que ele foi denunciado em 2020 pelo Ministério Público do Rio de Janeiro por organização criminosa e lavagem de dinheiro. As provas da investigação foram anuladas porque os tribunais entenderam que Flávio tinha direito a foro privilegiado. Esse trecho, sobre as acusações, só aparece no momento final na propaganda de rádio.

Caiado e Cury

No primeiro dia do horário eleitoral gratuito na TV, a campanha do candidato do PSD à Presidência da República, Ronaldo Caiado, reforçou sua oposição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Assim como no rádio, não há nenhuma menção direta a Flávio Bolsonaro. São lançados bordões para o ex-governador de Goiás tais como: "tem muito para mostrar e nada a esconder".

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Nos 30 segundos disponíveis, o candidato à Presidência da República Augusto Cury (Avante) lança o bordão "Não tem cura sem escuta", ao veicular imagens que sugerem um cenário conturbado na política brasileira.