Na semana que vem, Senado vai fazer sabatina para Zanin ao STF, diz líder do PSB

O líder do PSB no Senado, Jorge Kajuru (GO), afirmou que, na próxima quarta-feira, 14, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) irá sabatinar o advogado Cristiano Zanin, indicado ao Supremo Tribunal Federal (STF). A confirmação ocorreu após o senador ter se reunido, nesta segunda-feira, 5, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

De acordo com Kajuru, tal data foi firmada após ter tido conversa com o presidente da CCJ, senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP). "Ele (Alcolumbre) disse a mim que já quer colocar, ele acha que é fundamental já na outra quarta a sabatina, alguns senadores entendem que não seria o momento, que devemos observar mais o cenário da votação do Senado, mas não há nenhuma dúvida da aceitação dele", disse o líder.

O advogado de Lula nos processos da Lava Jato foi indicado para a vaga deixada pelo agora ex-ministro Ricardo Lewandowski, que se aposentou em abril, na quinta-feira, 1º. Em outubro, o presidente terá o direito de indicar mais um ministro da Suprema Corte, para a cadeira da hoje presidente do STF, Rosa Weber.