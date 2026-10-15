Na pesquisa Indexa/Broadcast, 50% desaprovam forma de administrar de Lula; 45% a aprovam

Levantamento Indexa/Broadcast divulgado nesta quinta-feira, 15, mostra que 50% dos eleitores dizem desaprovar a forma de administrar do presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), enquanto 45% dizem aprová-la. Outros 5% não sabem ou não opinaram.

Na comparação com o levantamento anterior, de 30 de setembro, 51% desaprovavam a forma de administrar de Lula contra 46% que aprovavam.

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De acordo com a sondagem, 45% dos eleitores consideram a gestão de Lula como péssima ou ruim, e 33%, como ótima ou boa. Nos índices fragmentados, são 36% de eleitores que dizem que a gestão de Lula é péssima; para 9%, é ruim; para 19%, é boa; para 14%, é ótima. Outros 21% dos eleitores afirmam que a gestão de Lula é regular, enquanto 1% não sabem ou não opinaram.

A avaliação da gestão de Lula como péssima oscilou 1 ponto porcentual para cima ante a rodada anterior, de 30 de setembro. A avaliação de ótima também oscilou 1 ponto porcentual para cima ante levantamento anterior.

Questionados se Lula merece mais quatro anos de mandato, independentemente do voto, 54% dos entrevistados responderam que não, enquanto 39% afirmam que o presidente merece continuar por mais quatro anos. Outros 7% não sabem ou não opinaram.

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A pesquisa Indexa/Broadcast ouviu 2.000 eleitores por meio de entrevistas individuais por telefone, entre 13 e 14 de outubro de 2026. A margem de erro é de 2,2 pontos porcentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04629/2026.