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Na pesquisa espontânea da Quaest, Flávio Bolsonaro e Lula empatam em 40%

Escrito por Mariana Ribas, Daniel Tozzi e Mateus Fagundes (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Pesquisa Quaest sobre o segundo turno das eleições divulgada nesta quarta-feira, 21, aponta que o senador Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), estão em empate numérico na pesquisa espontânea, em que os eleitores respondem sem terem acesso a uma lista de candidatos. Ambos aparecem com 40%.

A última pesquisa divulgada no dia 14 de outubro mostrava o senador com 43% dos votos na pesquisa espontânea. Já o presidente Lula tinha 42%.

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A pesquisa divulgada nesta quarta-feira ainda mostra que, no levantamento espontâneo, 6% dizem que votarão em branco, nulo ou não irão votar (era 8% na semana passada), enquanto os que se dizem indecisos somam passou de 7% para 14% na modalidade.

Metodologia

A Quaest entrevistou 2.154 pessoas com 16 anos ou mais, entre os dias 17 e 20 de outubro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08535/2026.

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A pesquisa capta a aprovação do fim da escada 6x1, promulgada pelo Congresso Nacional no dia 16 de outubro. Além disso, também capta parcialmente os efeitos do debate do último domingo, 18.

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/PESQUISA/QUAEST/ESPONTÂNEA
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