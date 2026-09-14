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Na pesquisa BTG/Nexus, Flávio Bolsonaro (50%) e Lula (48%) seguem como mais rejeitados

Escrito por Rayllanna Cardoso (especial para a AE) e Elizabeth Lopes (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), continuam tecnicamente empatados na rejeição, segundo pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira, 14. Entre os entrevistados, 50% afirmam que não votariam em Flávio de jeito nenhum, enquanto 48% dizem o mesmo sobre Lula.

Na rodada anterior, Flávio também registrava 50% de rejeição, e Lula tinha 49%. O levantamento atual mostra ainda que 38% consideram o petista o único candidato em quem votariam, ante 35% na pesquisa passada. Outros 12% afirmam que poderiam votar em Lula, mas também consideram outro nome.

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Entre os eleitores de Flávio, 30% dizem que ele é o único candidato em quem votariam, ante 26% na rodada anterior. Outros 18% afirmam que poderiam votar no senador, mas também em outro candidato; na pesquisa passada, eram 21%.

A rejeição ao ativista Renan Santos (Missão) é de 43%, mesmo porcentual da rodada anterior. O ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) tem 42%; o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD), 39%; e o escritor Augusto Cury (Avante), 33%.

Flávio registra rejeição de 55% entre as mulheres, 54% entre os eleitores com 60 anos ou mais, 69% entre aqueles que não têm religião e 62% no Nordeste. A rejeição a Lula chega a 56% entre os homens, 55% na faixa de 25 a 40 anos, 63% entre os evangélicos e 69% no Sul.

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O cruzamento dos dados mostra que 44% não votariam em Flávio, mas consideram votar em Lula. Outros 43% não votariam no petista, mas consideram votar no senador. Os que rejeitam os dois somam 5%, mesmo porcentual dos que admitem votar tanto em Lula quanto em Flávio.

Preferência política

O levantamento mostra ainda que 40% dos brasileiros preferem que Lula seja eleito presidente, ante 38% na rodada anterior. Outros 36% gostariam que Flávio ou algum candidato indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ou por outro integrante de sua família vencesse a eleição; anteriormente, eram 34%.

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Os eleitores que preferem um candidato não apoiado nem por Lula nem por Jair Bolsonaro representam 20%, ante 23% na pesquisa anterior. Outros 2% escolheram branco, nulo ou nenhum, e 2% não souberam ou não responderam.

A Nexus entrevistou 2.003 eleitores com 16 anos ou mais, por telefone, entre os dias 11 e 13 de setembro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-04076/2026.

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/PESQUISA/BTG/NEXUS/rejeição
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