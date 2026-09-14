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Na pesquisa BTG/Nexus, 44% avaliam governo Lula como ruim/péssimo; 37% ótimo/bom e 18% regular

Escrito por Rayllanna Cardoso (especial para a AE) e Elizabeth Lopes (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A avaliação negativa do governo do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), oscilou de 46% para 44%, enquanto a positiva passou de 36% para 37%, segundo pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira, 14. As variações estão dentro da margem de erro de dois pontos porcentuais. Os que consideram a gestão regular somam 18%, mesmo porcentual da rodada anterior, em 8 de setembro.

A avaliação positiva soma 54% no Nordeste e 51% entre os eleitores que estudaram até o ensino fundamental.

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Entre as mulheres, 42% classificam o governo como ótimo ou bom, e 36%, como ruim ou péssimo. Entre os homens, os porcentuais são de 34% e 51%, respectivamente.

A avaliação negativa chega a 62% no Sul, 56% entre os evangélicos, 53% entre os trabalhadores formais e 51% entre os eleitores com ensino médio ou superior.

Aprovação pessoal

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Ao serem questionados sobre o desempenho pessoal de Lula, 49% afirmaram que desaprovam o trabalho do presidente, enquanto 47% disseram que aprovam. Os dois porcentuais configuram empate técnico. Outros 4% não souberam ou não responderam.

Na rodada anterior, de 8 de setembro, a desaprovação era de 50%, e a aprovação, de 45%. As variações também ocorreram dentro da margem de erro.

A aprovação de Lula é de 62% no Nordeste, 60% entre os eleitores com ensino fundamental, 56% entre aqueles com 60 anos ou mais e 53% entre as mulheres. A desaprovação chega a 66% no Sul, 62% entre os evangélicos, 58% entre os trabalhadores formais e 56% entre os homens.

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Entre os eleitores que aprovam o desempenho do presidente, 86% declaram voto em Lula no primeiro turno, 4% em Augusto Cury (Avante) e 3% em Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Entre os que desaprovam, 72% votam em Flávio, 8% em Cury e 5% em Ronaldo Caiado (PSD).

A Nexus entrevistou 2.003 eleitores com 16 anos ou mais, por telefone, entre os dias 11 e 13 de setembro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-04076/2026.

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LULA/GOVERNO/AVALIAÇÃO/BTG/NEXUS
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