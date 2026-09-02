Na Expointer, Flávio Bolsonaro se reúne com agronegócio do Rio Grande do Sul

O candidato à Presidência pelo PL, senador Flávio Bolsonaro, se reúne neste momento com lideranças do agronegócio gaúcho na Expointer, feira agropecuária realizada em Esteio, na Região Metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O encontro acontece em um restaurante no Parque de Exposições Assis Brasil.

Participam da reunião almoço representantes da Federação da Agricultura e Pecuária do Rio Grande do Sul (Farsul), da Organização das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul (Ocergs), da Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul (Gadolando). O candidato ao governo pelo PL no Rio Grande, do Sul, Zucco, deputados federais e candidatos ao Senado também participam do almoço. O cardápio é churrasco e saladas com entrada de mandioquinha e linguiça.

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A presença de Flávio Bolsonaro na Expointer é um aceno ao agronegócio, setor que votou majoritariamente no pai Jair Bolsonaro (PL). Em 2022, como presidente, Bolsonaro visitou a Expointer durante a campanha eleitoral, quando ouviu que o "campo é bolsonarista".

Os candidatos Romeu Zema (Novo) Augusto Cury (Avante) também visitaram a feira. Ronaldo Caiado (PSD) tem participação prevista no próximo sábado. O presidente Lula não tem agenda prevista na feira.

Flávio Bolsonaro chegou às 11h no parque. Apóso almoço, o presidenciável concede coletiva de imprensa e visita a feira. À noite, Flávio Bolsonaro realiza um comício na região central de Porto Alegre.

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*A jornalista viaja a convite do Sicredi