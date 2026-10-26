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Na Avenida Paulista, Lula diz que quarto mandato é 'fato histórico que deve ao povo brasileiro'

Escrito por Gabriel de Sousa, Daniel Galvão e Gabriel Máximo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente da República reeleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), disse na madrugada desta segunda-feira, 26, após ser reeleito para o quarto mandato à frente da Presidência, que a vitória representa um "fato histórico". Lula disse que deve a vitória à "juventude rebelde" e às "mulheres".

"Vocês me deram a primazia de ser o primeiro presidente da República eleito quatro vezes pela via democrática. Esse é um fato histórico que eu devo ao povo brasileiro", afirmou Lula.

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O presidente também disse que a vitória chegou graças aos brasileiros que acharam que o fim da escala de trabalho 6x1 é um "benefício à sociedade brasileira". Lula afirmou que as políticas públicas são feitas pelo por ele pensando na população.

Lula também deu recados sobre as relações internacionais, ao afirmar que o Brasil "não cabe no quintal de ninguém" e pediu para que fosse executado o hino da Independência.

O deputado federal André Janones (Rede-MG) disse também que o "Exército do Lula" é da "dignidade, democracia, educação e saúde", que irá continuar, e que a próxima missão do grupo é "dar a ele 90% de aprovação" no quarto mandato.

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"Falaram que nunca alguém que perdeu no primeiro turno poderia virar no segundo turno. (...) Eles esqueceram da força de um nordestino que veio num pau de arara", declarou Janones.

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/LULA/VITÓRIA/PAULISTA/DISCURSO
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