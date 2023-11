Na avaliação de Jilmar Tatto, eleição de Milei na Argentina é 'tragédia anunciada'

Do deputado federal e secretário nacional de Comunicação do PT, Jilmar Tatto (SP), fez um comentário em sua conta na rede X, antigo Twitter, sobre a vitória de Javier Milei na disputa pela presidência da Argentina, confirmada na noite deste domingo, dia 19. "Por mais triste que seja, a decisão das urnas é soberana. Porém, a eleição do Milei para presidir a Argentina é uma tragédia anunciada. Sem apresentar nenhuma proposta para o futuro do país, provavelmente serão 4 anos de sofrimento para o povo argentino. Que passe logo!", escreveu Tatto.

