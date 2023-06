Na Alemanha, sindicato ferroviário diz que está pronto para levar disputa salarial à arbitragem

Um sindicato ferroviário alemão anunciou nesta quinta-feira (29) que está preparado para levar à arbitragem uma longa disputa salarial com a principal operadora ferroviária nacional, o que deve evitar greves durante o período de férias de verão europeu. As negociações entre o sindicato EVG e a operadora ferroviária estatal Deutsche Bahn foram interrompidas na semana passada. O sindicato - que já organizou "greves de advertência" de horas ou de um dia, uma tática comum nas negociações alemãs - então anunciou uma votação em ação grevista de duração indeterminada.

continua após publicidade

O sindicato sinalizou que se absterá de greves durante o período de férias se ele e a Deutsche Bahn concordarem com a arbitragem. No entanto, disse que seguiria em frente com a realização da cédula de greve para dar aos membros a oportunidade de decidir se aceitam a proposta dos mediadores ou intensificam suas paralisações. A EVG pediu um aumento salarial de 12% e um acordo salarial válido por 12 meses, em vez dos 27 meses propostos pela Deutsche Bahn. Fonte: Associated Press.