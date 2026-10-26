Multidão lota Avenida Paulista em clima de carnaval após vitória de Lula

Uma multidão tomou a Avenida Paulista, na capital paulista, para comemorar a reeleição do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Com a via lotada, fogos de artifício e apoiadores até no teto de uma banca de jornal, a celebração ganhou ares de carnaval fora de época entre o fim da noite do domingo, 25, e o início da madrugada da segunda-feira, 26.

A festa também alcançou as sacadas dos prédios, de onde pessoas acompanhavam a comemoração. Em meio à multidão, o deputado federal André Janones (Rede-MG) foi ovacionado pelos apoiadores do presidente, por causa do engajamento na campanha de segundo turno.

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A recepção repetiu o entusiasmo da militância no hotel InterContinental, QG da campanha petista, onde Janones foi tratado como herói e chamado de "general", ao som do coro "Pessoal, urgente, Lula presidente".

Lula conquistou seu quarto mandato com 51,79% dos votos válidos, contra 48,21% de Flávio Bolsonaro (PL). Com 100% das urnas apuradas, o petista somou 64.256.232 votos, ante 59.826.041 do adversário.