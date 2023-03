'Mulher tem que ter papel garantido na sociedade', diz Beto Preto

Da Redação

Nesta terça-feira (7), o deputado federal Beto Preto parabenizou a ala feminina pelo Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 8 de março. O médico apucaranense também comentou sobre o convite do governador do Paraná, Ratinho Junior, para que volte a comandar a Secretaria de Estado da Saúde.

"Cumprimentar a todas mulheres, que cada vez mais têm mais espaço reservado na atuação política, familiar. Enfim, em todos os cantos e atividades. As mulheres precisam ter papel garantido na sociedade", comentou o deputado federal durante entrevista à Rádio Nova Era FM.

Além disso, o deputado federal estava acompanhando prefeitos do Vale do Ivaí e de todo o Brasil, buscando evitar a queda de arrecadação por conta do resultado do Censo realizado pelo IBGE, que reduziu o número de habitantes em alguns municípios. Ele também falou sobre a problemática das obras paralisadas, que estão sendo retomadas, e destacou sua luta, como médico e deputado, para melhorar o atendimento de saúde.

O parlamentar ainda revelou que foi convidado pelo governador Ratinho Junior para retornar à Secretaria de Estado da Saúde, onde esteve durante os primeiros quatro anos de governo e se destacou no combate à pandemia da Covid-19. "O governador quer que a gente volte e se precisar a gente volta", salientou.

Com informações do Blog do Berimbau.

