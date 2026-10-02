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Mulher de Flávio posta vídeo que diz que ele 'honrará mulheres', após desvantagem nas pesquisas

Escrito por Naomi Matsui (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A dentista Fernanda Bolsonaro, mulher do candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL), publicou nesta sexta-feira, 2, um vídeo em que afirma que, se eleito, o marido "honrará as mulheres" e criará uma escola para ensiná-las a prosperar.

"A escola 'Brasil por Elas', uma escola de graça, como se fosse um Sesc ou Senai das mulheres", disse a dentista em vídeo publicado nas redes sociais, compartilhado por Flávio.

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Fernanda repetiu ter ajudado o senador a se politizar na pauta feminina: "Eu fiz ele entender todas essas preocupações, que as mulheres carregam todos os dias".

Flávio tem feito uma série de acenos ao público feminino na tentativa de reduzir sua desvantagem. Pesquisa Datafolha publicada na quinta-feira, 1º, mostra que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera entre as mulheres no 1º turno, com 45% das intenções de voto, contra 35% de Flávio. A margem de erro é de três pontos porcentuais. O número de registro no TSE é BR-08039/2026.

Com perfil reservado, Fernanda tem participado de atos e comícios com Flávio pelo Brasil.

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/FLÁVIO BOLSONARO/ESPOSA/PEDIDO/CONFIANÇA/MULHERES
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