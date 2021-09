MTST protesta em frente à mansão de Flávio Bolsonaro, em Brasília

Da Redação

Após uma semana desde a manifestação do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) na sede da Bolsa de Valores, em São Paulo, o movimento realiza, nesta quinta-feira (30), um ato em frente à casa do senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ), filho do presidente Jair Bolsonaro. A informação foi divulgada pelo líder do movimento, Guilherme Boulos, e confirmada pelo Broadcast Político.

"O MTST faz manifestação agora na mansão de R$6 milhões de Flávio Bolsonaro. Enquanto o povo está na fila do osso, a família Bolsonaro esbanja luxo com dinheiro duvidoso", divulgou o líder do MTST, no Twitter. De acordo com a assessoria de Boulos, há cerca de 300 pessoas no local.

Segundo o MTST, a ação faz parte da jornada contra a fome e a inflação batizado de "Tá tudo caro, a culpa é do Bolsonaro!", promovida pelo movimento, que se iniciou na semana passada com a ocupação da Bolsa de Valoresna capital paulista. Na quarta-feira (29) o jornal Extra publicou matéria que mostrava que famílias do Rio de Janeiro recorrem a restos de ossos e carne rejeitados por supermercados para lidar com a fome.

Além de cartazes contra o governo, manifestantes levaram restos de carne para protestar contra a política econômica do Executivo e fazem discursos contra a família Bolsonaro.

A casa de Flávio Bolsonaro está localizada no condomínio reservado do Setor de Mansões Dom Bosco, área nobre do bairro Lago Sul em Brasília. Proprietário desde janeiro deste ano, a residência foi adquirida por R$ 5,97 milhões.