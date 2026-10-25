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MPT-SP recomenda ajustes na jornada para que trabalhadores votem após aumento de denúncias

Escrito por Renan Alexandrini, especial para AE (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Ministério Público do Trabalho em São Paulo (MPT-SP) expediu uma recomendação de urgência, neste domingo, 25, para assegurar o direito ao voto de quem trabalha no dia do segundo turno das eleições de 2026. A orientação é resultado de um aumento das denúncias recebidas, em especial sobre jornadas de trabalho que podem dificultar ou impedir a ida às urnas.

De acordo com o órgão, o trabalho deve ser organizado de forma compatível com as necessidades do serviço e o direito dos trabalhadores de se ausentarem para votar, considerando o deslocamento, eventual tempo de espera na seção eleitoral, votação e retorno. O documento é fundamentado no artigo 60 da Resolução 23.759/2026 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

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O MPT-SP exige que jornadas, escalas, revezamentos e substituições sejam imediatamente ajustados, acrescentando que o tempo necessário para votar não pode resultar em desconto salarial ou compensação posterior das horas utilizadas na ida às urnas.

A orientação é válida também para atividades que não podem ser interrompidas e que são essenciais. A recomendação não é de paralisação do trabalho, mas de adoção de ajustes que permitam a continuidade do serviço e o direito ao voto dos trabalhadores.

O órgão enviou a recomendação para entidades representativas de empregadores e trabalhadores de diferentes setores econômicos, solicitando a ampla e imediata retransmissão do documento.

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ELEIÇÕES 2026/2º TURNO/MPT-SP/DENÚNCIAS/TRABALHADOR/VOTAÇÃO
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