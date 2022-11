MPF e MP recomendam que governador do MT peça apoio da Força Nacional

Rayssa Motta (via Agência Estado)

A Procuradoria da República em Mato Grosso e o Ministério Público do Estado recomendaram neste domingo, 20, que o governador em exercício, Otaviano Pivetta (PDT), peça ajuda da Força Nacional para liberar estradas bloqueadas por protestos antidemocráticos.

Os órgãos também sugerem que a Polícia Militar seja mobilizada nos "focos de tensão" para evitar novos bloqueios e interdições. A proposta é que os policiais militares ocupem possíveis pontos de protestos e formem um "cinturão de segurança" para manter o tráfego livre.

O governador tem até às 12 horas de segunda-feira, 21, para dizer se aceita ou não os termos da recomendação e para justificar a decisão.

A proposta já havia sido levantada em reunião entre a Secretaria de Segurança Pública do Mato Grosso, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Polícia Federal (PF) e os Ministérios Públicos Federal e Estadual, mas o governo vinha se mostrando refratário ao pedido de reforço.

O documento cita que indivíduos armados e pedidos de intervenção militar foram vistos em "vários" pontos de bloqueio no Mato Grosso e que há pelo menos três dias o movimento sofreu "expressiva radicalização".

"Com a instalação de instrumentos explosivos (dinamites), derramamento de óleo e grãos, ateamento de fogo na cabeceira de pistas, derrubadas de árvores etc., colocando em risco a vida e a segurança dos pedestres, motoristas, passageiros e dos próprios dos participantes dos movimentos", diz um trecho da recomendação.

Manifestantes tentaram explodir uma ponte no município de Pontes e Lacerda e atiraram contra agentes públicos federais no município de Sinop. Na noite deste sábado, 19, um grupo armado também atacou e incendiou uma base da concessionária Rota do Oeste, na BR-163, entre Lucas do Rio Verde e Nova Mutum.

Os procuradores afirmam que falta "articulação, cooperação e planejamento" entre as forças de segurança federais e estaduais para evitar novos bloqueios e assim "dar fiel cumprimento" à decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que determinou a liberação de todas as vias públicas ocupadas por atos antidemocráticos.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) já pediu ao Ministério da Justiça e Segurança Pública o apoio da Força Nacional para agir nos bloqueios e interdições nas rodovias federais, mas o STF entende que o requerimento precisa partir dos governadores.