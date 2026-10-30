Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Política
publicidade
POLÍTICA

MP eleitoral espreita Rueda e Canella por R$ 80 milhões em emendas a Belford Roxo

Escrito por Felipe de Paula (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Procuradoria Eleitoral do Rio de Janeiro apertou o cerco contra o deputado federal eleito Antônio Rueda e o deputado estadual eleito Márcio Canella, ambos do União Brasil, sob suspeita de terem articulado, mesmo sem mandato na Câmara à época, a destinação de R$ 80 milhões em emendas parlamentares a Belford Roxo, na Baixada Fluminense, entre 2025 e 2026, e de terem eles próprios se beneficiado dos recursos.

O Estadão procurou Canella e Rueda para que se manifestem sobre as suspeitas apuradas em uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral em curso. O espaço segue aberto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Com o endosso do procurador-geral da República, Paulo Gonet, os procuradores do MP Eleitoral do Rio querem que os ministros Flávio Dino e Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, compartilhem documentos de investigações que, uma vez cruzadas, podem revelar o grau de envolvimento de Rueda e Canella na articulação para liberar recursos milionários em Brasília junto a parlamentares do União Brasil.

Os documentos estão estocados nos autos de duas operações: a Transparência, sob relatoria de Dino, que mira caciques políticos suspeitos de comandar a distribuição de emendas mesmo sem ocupar cargos públicos; e a Unha e Carne, sob relatoria de Moraes, que apura crimes ligados ao Comando Vermelho, incluindo lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio e vazamento de informações sigilosas no Rio.

Rueda e Canella conquistaram, respectivamente, 155.836 votos (1,76% dos votos válidos) para a Câmara e 197.178 votos (2,24%) para a Assembleia Legislativa. Mas é o histórico de antecedentes de Canella que alimenta a ofensiva dos procuradores.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em julho, o parlamentar foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo na sexta fase da Operação Unha e Carne. Os agentes encontraram com Canella um fuzil calibre 5,56 mm dentro de seu veículo, além de R$ 919 mil e US$ 13 mil.

Emendas/20 Pedro 20 Mota

Ele também é investigado por suspeita de envolvimento em um esquema de lavagem de R$ 7,6 bilhões do crime organizado por meio de postos de combustíveis. A prisão o fez abandonar os planos de disputar uma vaga no Senado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No último dia 15 de outubro, Canella voltou a ser preso pela PF. Na análise de seu celular, os investigadores encontraram uma anotação sobre recursos parlamentares: "Emendas/20 Pedro 20 Mota".

É essa anotação, somada a outros elementos da investigação, que levou os procuradores do Rio a pedir acesso a documentos que tramitam no Supremo.

O objetivo é cruzar as informações para esclarecer o papel de Rueda e Canella na articulação e destinação de recursos federais a Belford Roxo, município que Canella governou por um ano.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além dos documentos dos inquéritos, os procuradores pediram a Flávio Dino acesso à resposta do União Brasil à determinação do ministro para que os presidentes dos partidos com representação no Congresso esclarecessem se participam da definição ou distribuição de emendas.

A ordem foi dada após o bloqueio de R$ 119 milhões em bens de Valdemar Costa Neto, presidente do PL, sob suspeita de atuar no gerenciamento desses recursos.

Assim como a ampla maioria das legendas consultadas, o União Brasil negou que sua direção tivesse cotas, reservas ou titularidade de emendas parlamentares. A negativa inclui Rueda, que à época não ocupava cargo eletivo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os procuradores querem confrontar essa versão com as informações reunidas nas investigações. Por isso, solicitaram também o compartilhamento de eventuais outros elementos probatórios já documentados que se refiram a Antônio Rueda, Márcio Canella ou aos parlamentares mencionados na investigação eleitoral e que possam contribuir para esclarecer a indicação, a articulação ou a destinação de recursos ao Município de Belford Roxo.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Belford Roxo Emendas OPERAÇÃO UNHA E CARNE/MÁRCIO CANELLA/PRISÃO
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV