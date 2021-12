Da Redação

MP e TCU investigam ganhos de Moro com multinacional

O Ministério Público (MP) juntamente com o Tribunal de Contas da União (TCU) estão investigando os valores recebidos pelo ex-ministro Sergio Moro durante o rompimento de um contrato com a multinacional de consultoria Alvarez & Marsal. O pedido do MP solicita acesso à data de finalização do documento entre Moro e a empresa, além do valor da rescisão.

O ex-juiz assinou o contrato com a multinacional em novembro de 2020 e houve uma grande polêmica, pois a companhia administra judicialmente o processo de recuperação do Grupo Odebrechet, do qual Moro julgou e condenou acionistas e executivos.

O possível candidato à Presidência já era investigado por suposto conflito de interesse.

Com informações; Band News FM.