Mourão: “Não vamos mais pagar R$ 4 por litro de gasolina”

O vice-presidente da República, general Hamilton Mourão (PRTB), alegou, nesta quarta-feira (16), que a Petrobras irá reaver as recentes flutuações no preço internacional do barril do petróleo, porém, avaliou que a população brasileira precisa entender que o preço do combustível não vai retornar aos patamares anteriores.

“Essa questão do preço do petróleo é muita histeria, porque houve uma variação, vamos dizer assim, violenta do preço do petróleo, fruto aí primeiro da questão da pandemia, do retorno da atividade econômica. Depois, está havendo esse conflito absurdo lá na Rússia e na Ucrânia”, afirmou Mourão em uma conversa com jornalistas.

Ainda de acordo com o vice-presidente, o mercado está começando a se reequilibrar. O preço do barril do petróleo bateu a marca de US$ 139 em momentos mais críticos do conflito no Leste Europeu e recuou para menos de US$ 100 nesta semana. “Essa flutuação, acredito que a Petrobras vai encaixar isso aí e vai haver uma redução”, continuou o vice.

“Agora, uma realidade a gente tem que entender: o preço do combustível, fruto até da questão da transição energética que nós temos que viver, ele não vai voltar aos patamares que a gente gostaria. Não vamos mais, na minha visão, pagar R$ 4 por litro de gasolina, vai ser difícil isso acontecer”, disse.

“Pode baixar aí, voltar para o meia dúzia. Mas vamos lembrar que há uns dois, três anos estávamos pagando R$ 4,50, R$ 4,60”, completou.