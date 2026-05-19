Motta: nossa ideia na semana que vem é fazer um esforço concentrado nas votações

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), confirmou a previsão de realização de um "esforço concentrado" na semana que vem, com votações a partir da segunda-feira, 25. As declarações foram dadas nesta terça-feira, 19, à imprensa, após a realização de uma reunião com o colégio de líderes de bancadas da Câmara.

"A nossa ideia é, na semana que vem, fazermos um esforço concentrado", disse Motta. Segundo o presidente da Câmara, a prioridade será a conclusão da tramitação da proposta que reduz a jornada de trabalho. O deputado disse que vai se reunir com o relator da proposta, deputado Leo Prates (Republicanos-BA), até o fim da semana.

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Questionado sobre a Medida Provisória que retirou a "taxa das blusinhas", Motta disse que ainda não houve deliberação a respeito. "Penso que cabe à Câmara a presidência da comissão mista. Acho que a relatoria cabe ao Senado, naquela alternância que existe entre as Casas. E, no momento certo, nós vamos deliberar sobre esse tema", declarou.