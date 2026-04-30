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Motta e Alcolumbre são vistos de forma negativa por mais de 80%, diz pesquisa

Escrito por Raisa Toledo (via Agência Estado)
Publicado em 30.04.2026, 12:50:00 Editado em 30.04.2026, 12:59:29
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Os presidentes da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), aparecem como os líderes políticos mais mal-vistos entre eleitores em pesquisa AtlasIntel/Bloomberg divulgada nesta quinta-feira, 30.

Segundo o levantamento, 87% dos entrevistados disseram ter imagem negativa de Motta, e apenas 2% relataram imagem positiva - 12% afirmaram não saber. Alcolumbre é visto negativamente por 81%, enquanto 3% dos entrevistados dizem ter imagem favorável do senador e 17% não sabem.

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Além dos presidentes das Casas do Congresso, a AtlasIntel/Bloomberg sondou a imagem dos seguintes líderes políticos:

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT);

Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL);

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Ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL);

Ex-ministro Fernando Haddad (PT);

Deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG);

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Ex-governador mineiro Romeu Zema (Novo);

Vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB);

Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ);

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Ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD);

Primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja;

Coordenador do MBL Renan Santos (Missão).

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A pesquisa ouviu 5.008 pessoas entre os dias 22 e 27 de abril de 2026, por meio de recrutamento digital aleatório. A margem de erro é de um ponto porcentual, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

Lula, Bolsonaro e Michelle tiveram os maiores porcentuais de avaliação positiva, marcando 45%. Os dois são vistos de forma negativa por 53%, e Michelle por 51%.

Outros nomes com desempenho próximo incluem Haddad e Nikolas Ferreira, ambos com 44% de avaliação positiva. Em seguida, aparecem Romeu Zema e Geraldo Alckmin, com 43% cada.

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Os pré-candidatos à Presidência Flávio Bolsonaro e Ronaldo Caiado figuram com imagem positiva para 42% e 37% dos entrevistados, respectivamente.

A primeira-dama Janja está em terceiro lugar entre os líderes vistos de forma negativa, com 59%. Outros 33% a veem de forma positiva e 8% que não sabem. Renan Filho tem imagem positiva para 17%, enquanto 38% dizem não saber opinar.

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