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Motta descarta votar regulamentação da IA nesta semana e condiciona a alinhamento com Senado

Escrito por Gabriel Máximo e Victor Ohana (via Agência Estado)
Publicado em 09.06.2026, 16:07:00 Editado em 09.06.2026, 16:18:16
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O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), descartou nesta terça-feira, 9, que a votação do projeto de lei que regulamenta a inteligência artificial (IA) ocorra nesta semana.

Segundo Motta, o relatório do deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) ainda está em elaboração e também depende de um diálogo com o Senado, para onde a proposta deverá retornar caso seja alterada pelos deputados.

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"Estamos tentando construir, a priori não será votado nesta semana, porque tem que ver como vai ficar o relatório. Tem essa questão do trancamento da pauta também e tem a conversa com o Senado, a gente está vendo como vai ficar", declarou o parlamentar a jornalistas na chegada da reunião de líderes da Câmara para definir a pauta da semana.

Anteriormente, Motta havia dito que o relatório seria apresentado nesta terça na comissão especial que analisa a matéria e seria votada ainda em junho. Entretanto, Aguinaldo defende que o texto seja acordado com os senadores, para evitar que a tramitação fique travada na Casa Alta.

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IA/REGULAMENTAÇÃO/CÂMARA/MOTTA/VOTAÇÃO
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