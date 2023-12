Motorista que atropelou Kayky Brito pretende ser candidato a vereador no Rio

Diones Coelho, motorista que atropelou Kayky Brito, pretende ser candidato a vereador pelo Rio de Janeiro em 2024. Ele disse que já mantém contato com "pessoas influentes" sobre a possibilidade. Mas não cita nenhum partido.

"Sim, eu pretendo vir candidato nessa próxima eleição, em Rio de Janeiro. Tem muita coisa que isso precisa ser feita. Mais para frente isso será formalizado", afirmou. Ele ainda disse já ter recusado "várias propostas de cunho financeiro altíssimo".

O anúncio aconteceu no próprio perfil dele, no Instagram, respondendo a perguntas dos seguidores. Desde o incidente com Kayky, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, no dia 2 de setembro, Diones ganhou notoriedade nas redes.

No Instagram, ele tem mais de 180 mil seguidores, conseguiu fazer uma vaquinha que arrecadou R$ 184 mil, com o intuito de comprar um novo carro para trabalhar como motorista de aplicativo; negocia publicidades no perfil e até fez uma harmonização facial.

No dia 2 de setembro, ele transportava uma mulher e a filha de 10 anos no acidente, prestou socorro no local e chamou o Corpo de Bombeiros. Semanas depois, a Polícia Civil do Rio de Janeiro concluiu o inquérito do atropelamento do ator e informou que o motorista não seria indiciado pelo acidente. Conforme as investigações, ele estava abaixo do limite da velocidade permitida e prestou socorro a Kayky, como manda a lei.