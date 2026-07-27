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Morre Odelmo Leão, ex-prefeito de Uberlândia e ex-deputado federal, aos 80 anos

Escrito por Guilherme Matos (via Agência Estado)
Publicado em 27.07.2026, 22:10:00 Editado em 27.07.2026, 22:19:47
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O ex-prefeito de Uberlândia e ex-deputado federal Odelmo Leão morreu na noite desta segunda-feira, 27, aos 80 anos. De acordo com nota publicada pela família, ele teve um mal-estar, foi levado ao hospital, mas não resistiu.

Há sete dias, Odelmo publicou vídeo em que anunciava sua pré-candidatura à Câmara dos Deputados e relembrava sua trajetória na política.

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No registro, o político citou os cargos que ocupou ao longo da carreira: secretário de Agricultura, cinco mandatos como deputado federal e quatro como prefeito de Uberlândia. Afirmou também que decidiu concorrer novamente por acreditar que ainda havia trabalho a fazer por Minas Gerais.

Nascido em Uberaba em 26 de maio de 1946, Odelmo Leão Carneiro Sobrinho começou a carreira como bancário (1960 - 1968). Foi deputado federal por Minas Gerais em cinco legislaturas, entre 1991 e 2019, pelos partidos PRN, PPB e PP. Também foi secretário municipal e estadual.

Odelmo renunciou ao mandato de deputado federal em duas ocasiões para assumir o Executivo municipal: em 2005, durante a legislatura 2003-2007, e em 2016, durante a legislatura 2015-2019. Ele foi reeleito para o segundo mandato nas duas ocasiões.

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A morte de Odelmo Leão repercutiu entre autoridades e instituições ligadas à sua trajetória política.

O Progressistas, partido pelo qual Odelmo chegou a exercer a liderança na Câmara dos Deputados, lamentou o falecimento em nota. A legenda classificou o ex-prefeito como um "um exemplo de homem público, cujo amor por Minas Gerais e o empenho em fazer o seu melhor na política foram as marcas de seus cinco mandatos na Câmara Federal e quatro mandatos na prefeitura de Uberlândia".

A sigla também enviou condolências à família, "em especial à deputada Ana Paula Junqueira Leão, esposa de Odelmo".

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A Câmara Municipal de Uberlândia também se manifestou. Em nota assinada pelo presidente da Casa, vereador Zezinho Mendonça, a Casa lamentou o falecimento e reconheceu "sua trajetória e sua contribuição para a história de Uberlândia".

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