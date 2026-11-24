O jurista e professor emérito da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (FDUSP), Fábio Konder Comparato, morreu na madrugada desta terça-feira, 24, aos 90 anos.

O velório ocorrerá nesta terça, na Avenida Dr. Arnaldo, 300, das 11h às 15h. O enterro será no Cemitério da Consolação, às 16h.

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Comparato formou-se em Direito pela USP em 1959, onde recebeu o título de livre-docente 7 anos depois. Em 1963, tornou-se doutor em direito pela Universidade de Paris. Em 1976, foi nomeado professor titular da FDUSP, onde se aposentou em 2006. Três anos mais tarde, recebeu o título de Professor Emérito. O jurista também recebeu o título de doutor honoris causa da Universidade de Coimbra em 1999.

Em seu currículo está também a fundação da Escola de Governo, uma instituição que busca formar novos governantes e está presente em vários estados do País.

Em nota, a FDUSP diz ter recebido com profundo pesar a notícia da morte de Comparato e chamou a perda de "irreparável". A instituição destacou ainda sua atuação contra a ditadura militar e atrocidades contra a democracia.

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"Sua contribuição para o Direito brasileiro foi fundamental, não apenas pela dimensão e profundidade de sua obra, mas também pela coragem com que levou o pensamento jurídico ao debate público, afirmando o compromisso do Direito com a dignidade humana e a transformação democrática da sociedade", escreveu a diretora da FDUSP, professora Ana Elisa Bechara, nas redes sociais.

O ex-diretor da FDUSP Celso Campilongo ressaltou sua contribuição "para a compreensão do lugar do Brasil no mundo, a crítica às nossas mazelas sociais e a defesa da democracia e dos direitos humanos."

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin também se manifestou sobre a morte. Em nota, chamou o jurista de "uma das mais expressivas referências do pensamento jurídico brasileiro" e afirmou que sua trajetória foi "marcada pelo compromisso com a democracia, a justiça social e a defesa dos direitos humanos".

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Além disso, Fachin enfatizou que Comparato influenciou gerações de juristas com suas produções acadêmicas voltadas ao Direito Constitucional, ao Direito Comercial e à teoria dos direitos humanos. Sua atuação no processo de redemocratização do país, na defesa das liberdades fundamentais e na consolidação do Estado Democrático de Direito também foi celebrada pelo ministro.

"O falecimento de Comparato representa uma perda inestimável para a comunidade jurídica e para a sociedade brasileira. O legado intelectual, ético e humanista do jurista permanecerá como patrimônio da cultura jurídica nacional e fonte de inspiração para as futuras gerações", escreveu.