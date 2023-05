Morre no Rio o ex-deputado David Miranda, após 9 meses internado em UTI

(via Agência Estado)

O ex-deputado federal David Miranda (PDT-RJ) morreu aos 37 anos, um dia antes do seu aniversário, após passar nove meses internado em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) devido a uma infecção generalizada no sistema gastrointestinal. O anúncio foi feito nesta terça-feira, 9, por seu marido, o jornalista Glenn Greenwald, em rede social. "Ele morreu em plena paz, cercado por nossos filhos, familiares e amigos".

"A vida de David foi extraordinária em todos os aspectos. Sua mãe morreu quando ele tinha 5 anos, deixando-o órfão em Jacarezinho. Mas uma vizinha linda e compassiva, Dona Eliane, acolheu-o apesar de ter 4 filhos de sua própria e profunda pobreza, tornou-se sua mãe, deu-lhe uma chance de vida", afirmou Glenn.

David Miranda foi internado no dia 6 de agosto de 2022, em um hospital no Rio, com uma infecção generalizada no sistema gastrointestinal. Na época, o quadro era considerado grave. Em setembro de 2022, David era candidato a deputado federal pelo Rio de Janeiro, mas como ainda estava internado, teve que renunciar à sua candidatura.