Morre Gilson Dipp, ministro aposentado do STJ

Ministro aposentado e ex-vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Gilson Dipp morreu, na segunda-feira, 28, informa nota divulgada pelo órgão. Dipp, que tinha 78 anos, era casado e deixa três filhos.

Segundo a nota, durante os mais de 16 anos em que atuou no STJ, Dipp ocupou os cargos de presidente da Quinta Turma e de vice-presidente do tribunal e do Conselho da Justiça Federal (CJF).

Também foi membro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) entre 2011 e 2013.

A causa da morte não foi divulgada.