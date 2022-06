Morre em São Paulo o ex-deputado federal gaúcho Nelson Proença, aos 71 anos

Giordanna Neves (via Agência Estado)

O ex-deputado federal e ex-secretário do Rio Grande do Sul Nelson Proença, filiado ao Cidadania, morreu na manhã deste sábado, aos 71 anos.

continua após publicidade .

Em nota, o diretório estadual do partido informou que Proença estava internado há três meses no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, devido a complicações decorrentes de uma infecção pela covid-19.

O ex-parlamentar era casado e tinha três filhos. Nascido em Porto Alegre, foi deputado federal por cinco mandatos, entre 1991 e 2011, e também atuou na Subsecretaria de Assuntos Comunitários da Presidência da República do governo José Sarney, entre 1986 e 1990.

continua após publicidade .

Além disso, foi Secretário Extraordinário para Assuntos da Casal Civil, Secretário-Geral e Secretário do Desenvolvimento e dos Assuntos Internacionais do Estado do Rio Grande do Sul, entre 1995 e 1998, na gestão do ex-governador Antônio Brito (MDB).

Nas redes sociais, o presidente nacional do Cidadania, Roberto Freire, lamentou o ocorrido. "O @23cidadania lamenta e muito o falecimento de um ilustre e excelente parlamentar do antigo PPS, Nelson Proença. Além do mais, perdemos um grande ser humano que no final da vida enfrentou com enorme vontade de viver delicados momentos. Abraço especial na Luiza, familiares e amigos", escreveu.

O velório e a cerimônia serão realizados hoje, no município de Itapecerica da Serra, em São Paulo.