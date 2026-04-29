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Moro sugere que indicação ao STF fique para próximo presidente e senador petista rebate

Escrito por Naomi Matsui, Lavínia Kaucz e Geovani Bucci (via Agência Estado)
Publicado em 29.04.2026, 13:21:00 Editado em 29.04.2026, 13:31:03
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O senador Sergio Moro (PL-PR) defendeu nesta quarta-feira, 29, que o Senado rejeite o nome de Jorge Messias e que a indicação da vaga aberta para o Supremo Tribunal Federal (STF) caiba ao próximo presidente eleito. Segundo o senador, isso alinharia a indicação à vontade popular.

"Não tenho nada contra a pessoa de Vossa Excelência, mas entendo que não é o momento de preenchermos essa vaga do STF. Temos uma eleição logo mais, e o tema STF será objeto dessas eleições. Deixemos ao próximo presidente da República que faça essa escolha", declarou Moro, durante sessão de sabatina de Messias na Comissão de Constituição e Justiça (CC) do Senado.

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"A população vai poder escolher se quer a continuidade desse modelo, de um STF intimamente ligado ao presidente Lula, ou quer um modelo diferente"

Governista rebate

O senador Rogério Carvalho (PT-SE) rebateu Moro e afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem autoridade para fazer a indicação. Ele comparou a prerrogativa ao voto dos senadores.

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"Questiono, por conta do término do mandato, se algum senador abriria mão da prerrogativa de votar num candidato que está em sabatina ao STF, porque o mandato está no último ano?", perguntou.

"O povo delegou poderes plenos a um presidente da República por quatro anos e ninguém tem o direito de levantar suspeição sobre a autoridade de um presidente eleito pela vontade popular", falou o petista.

Carvalho ainda criticou a possibilidade de o Congresso derrubar o veto ao projeto de dosimetria, que reduziria as penas dos condenados pelo 8 de Janeiro. Segundo o senador, se a dosimetria for aprovada, "passará qualquer coisa por debaixo dessa ponte".

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JORGE MESSIAS/STF/INDICAÇÃO/SENADO/SABATINA/CCJ/MORO
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