Moro se pronuncia sobre dinheiro de Vorcaro, defende Flávio e ataca o PT
Ex-juiz afirmou que Flávio apresentou suas explicações sobre o episódio e direcionou as críticas ao PT
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O senador Sergio Moro (PL-PR) saiu em defesa de Flávio Bolsonaro nesta quinta-feira (14) após a repercussão dos áudios e mensagens trocadas entre o filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro e o banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master.
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Em publicação no X, Moro afirmou que Flávio apresentou suas explicações sobre o episódio e direcionou as críticas ao PT. "Sinônimo de corrupção no Brasil é o PT. Mensalão, Petrolão, roubo dos aposentados e pensionistas do INSS, enquanto milhões de famílias estão endividadas", escreveu.
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O senador reiterou apoio à instalação da CPMI do Banco Master e disse que toda a oposição, incluindo Flávio Bolsonaro, já assinou o requerimento. "Flávio Bolsonaro apresentou suas explicações sobre o episódio, que está sendo explorado pelo PT, e reiterou seu posicionamento favorável à instalação da comissão", afirmou. Moro encerrou a publicação com a frase "quem não deve, não teme".
Sinônimo de corrupção no Brasil é o PT.— Sergio Moro (@SF_Moro) May 14, 2026
Mensalão, Petrolão, roubo dos aposentados e pensionistas do INSS, enquanto milhões de famílias estão endividadas.
Eu e toda a oposição, inclusive @FlavioBolsonaro, já assinamos a CPMI do Banco Master.
Flávio Bolsonaro apresentou suas…