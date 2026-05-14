TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Política

publicidade
"QUEM NÃO DEVE, NÃO TEME"

Moro se pronuncia sobre dinheiro de Vorcaro, defende Flávio e ataca o PT

Ex-juiz afirmou que Flávio apresentou suas explicações sobre o episódio e direcionou as críticas ao PT

Escrito por Da Redação
Publicado em 14.05.2026, 21:40:00 Editado em 14.05.2026, 21:43:32
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Moro se pronuncia sobre dinheiro de Vorcaro, defende Flávio e ataca o PT
Autor Moro encerrou a publicação com a frase "quem não deve, não teme" - Foto: Carlos Moura/Agência Senado

O senador Sergio Moro (PL-PR) saiu em defesa de Flávio Bolsonaro nesta quinta-feira (14) após a repercussão dos áudios e mensagens trocadas entre o filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro e o banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master.

📰 LEIA MAIS: Carro é arrastado pela chuva em rua do Interlagos em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Em publicação no X, Moro afirmou que Flávio apresentou suas explicações sobre o episódio e direcionou as críticas ao PT. "Sinônimo de corrupção no Brasil é o PT. Mensalão, Petrolão, roubo dos aposentados e pensionistas do INSS, enquanto milhões de famílias estão endividadas", escreveu.

📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp

O senador reiterou apoio à instalação da CPMI do Banco Master e disse que toda a oposição, incluindo Flávio Bolsonaro, já assinou o requerimento. "Flávio Bolsonaro apresentou suas explicações sobre o episódio, que está sendo explorado pelo PT, e reiterou seu posicionamento favorável à instalação da comissão", afirmou. Moro encerrou a publicação com a frase "quem não deve, não teme".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE




CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
BOLSONARO BRASIL corrupção Moro Política
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV