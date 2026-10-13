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Moro reúne lideranças de sete partidos para organizar campanha de Flávio no PR

Escrito por Maria Magnabosco, especial para AE (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O governador eleito do Paraná, Sergio Moro (PL), se reúne nesta terça-feira, 13, com prefeitos, parlamentares e lideranças políticas de sete partidos do campo da direita para organizar a mobilização no Estado em apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno da eleição presidencial contra Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O encontro será realizado a partir das 19 horas, no restaurante Madalosso, em Curitiba, com expectativa de reunir cerca de 2 mil pessoas.

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O jantar é organizado por Moro e pelos senadores eleitos Filipe Barros (PL) e Deltan Dallagnol (Novo). Até segunda-feira, 12, representantes de PL, Novo, Podemos, PP, União Brasil, Republicanos e PSD haviam confirmado participação. Entre os presentes estará o prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel (PSD).

A reunião tem como objetivo discutir a articulação entre lideranças municipais e parlamentares para a campanha presidencial no Paraná. A mobilização começou a ser organizada na sexta-feira, 9, durante encontro de Moro com integrantes da equipe que coordenou sua campanha ao governo estadual.

Flávio não estará presencialmente no encontro. Segundo a organização, existe a possibilidade de o candidato participar por vídeo, gravado ou ao vivo, mas a presença virtual ainda não está confirmada. O segundo turno está marcado para 25 de outubro.

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/FLÁVIO BOLSONARO/APOIO/MORO
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